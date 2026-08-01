Medicina Top – 1/8/2026

MILANO (ITALPRESS) - I sarcomi e i benefici della logopedia: sono i temi dell'ottantaseiesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Ferdinando Cananzi, responsabile della Chirurgia Dei Sarcomi, Melanomi e Tumori Rari, dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a Milano, e Professore associato di Chirurgia Generale all'Humanitas University di Milano, e Tiziana Rossetto, logopedista e dottoressa magistrale in Scienze della riabilitazione, presidente Federazione Logopedisti Italiani Associazione Tecnico Scientifica, iscritta nell'elenco delle società riconosciute dal Ministero della Salute. Infine, con Benedetta Viganò, esperta di mercato immobiliare, si analizzerà l'aspetto del benessere legato all’abitare nella casa “giusta”. col3/gsl