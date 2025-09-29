BYD porta la mobilità elettrica a Ballando con le Stelle 2025

MILANO (ITALPRESS) – BYD, il principale produttore mondiale di Veicoli a Nuova Energia, grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, sarà protagonista della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, il programma televisivo che da due decenni rappresenta uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano. Dal 27 settembre al 20 dicembre, ogni sabato sera su Rai 1 e su RaiPlay, milioni di spettatori avranno l’occasione di scoprire da vicino la SEAL U DM-i, modello che incarna l’ultima evoluzione della tecnologia plug-in hybrid del marchio.

La presenza di BYD nello show non è semplice scenografia, ma parte integrante di un momento simbolico: l’arrivo del “Ballerino per una notte”. In ogni puntata, il superospite farà il suo ingresso accompagnato dalla SEAL U DM-i, trasformando la presentazione in un unveiling esclusivo che unisce spettacolo, eleganza e innovazione.

La SEAL U DM-i è progettata per ridefinire l’esperienza di guida quotidiana. Con una batteria ad alta capacità, garantisce oltre 1.125 chilometri complessivi, assicurando la massima autonomia sia in città sia nei lunghi viaggi. A bordo, il comfort è quello di una vettura premium: il display touch girevole da 15,6 pollici semplifica ogni interazione digitale, i sedili in pelle riscaldati e ventilati offrono benessere in tutte le stagioni, il tetto panoramico amplifica la luminosità e la pompa di calore garantisce efficienza energetica anche nelle condizioni più impegnative. La sicurezza è affidata ai più avanzati sistemi ADAS, già riconosciuti con le cinque stelle Euro NCAP.

Attraverso Ballando con le Stelle, BYD rafforza il proprio messaggio: il futuro della mobilità è già presente e accessibile. Così come lo show unisce disciplina e spettacolo, tradizione e innovazione, anche la SEAL U DM-i racconta un nuovo modo di vivere l’automobile, dove sostenibilità, tecnologia e piacere di guida convivono senza compromessi.

foto: ufficio stampa BYD

