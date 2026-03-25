Brunson trascina i Knicks a un’altra vittoria nella notte Nba, bene anche Cleveland

ROMA (ITALPRESS) – Va veloce la corsa ai piani altissimi della Eastern Conference di Nba. I New York Knicks continuano a inanellare successi e la settima vittoria consecutiva arriva tra le mura amiche del Madison Square Garden contro i New Orleans Pelicans, sconfitti 121-116 e ormai tagliati fuori dall’obiettivo post season. Karl-Anthony Towns (per lui 14 rimbalzi) e OG Anunoby realizzano 21 punti a testa, ma il vero trascinatore di giornata è Jalen Brunson, autore di 32 punti, 15 dei quali nell’ultimo quarto. I Knicks (48-25) si avvicinano alla percentuale dei Boston Celtics (47-24) al secondo posto nella Eastern Conference, ma soprattutto difendono la terza piazza dalle ambizioni di una Cleveland inarrestabile. I Cavaliers vincono la quarta partita di fila e lo fanno per 136-131 contro gli Orlando Magic. La copertina di serata se la aggiudica Donovan Mitchell che chiude con 42 punti quella che è la sua sesta partita stagionale sopra quota 40, mentre James Harden ne aggiunge 26 (22 dei quali nel primo tempo). Crisi nera per i Magic di Paolo Banchero (36 punti per lui) che subiscono la sesta sconfitta consecutiva e scivolano all’ottavo posto in coabitazione con Miami e Charlotte.

Gli Hornets intanto continuano a vincere e il quarto successo consecutivo maturato nella notte è ancora più largo degli ultimi. Contro i Sacramento Kings finisce 134-90 e a corredo c’è anche il nuovo record di triple (26) della franchigia. Coby White (27 punti) e LaMelo Ball (20) ne realizzano sei a testa, mentre il rookie Kon Knueppel (14) ne aggiunge quattro, salendo al secondo posto nella storia della franchigia per triple realizzate in una stagione a quota 247, a 14 lunghezze dal record di Kemba Walker (ora nello staff tecnico del team). A Ovest vincono di misura i Denver Nuggets che battono 125-123 i Phoenix Suns. All’inizio del terzo quarto Nikola Jokic aveva già messo le mani sulla sua ventinovesima tripla doppia stagionale. Il fuoriclasse serbo chiude con 23 punti, 17 rimbalzi e 17 assist (massimo stagionale di passaggi vincenti), realizzando anche il canestro decisivo (un tiro dalla media distanza a 11,5 secondi dalla fine), mentre sul fronte opposto si ferma sul ferro il tiro da tre del potenziale sorpasso di Devin Booker. I Nuggets hanno vinto sei delle ultime otto partite e sono in corsa per assediare il terzo posto dei Los Angeles Lakers, mentre i Suns sono usciti sconfitti in sei delle ultime sette partite e si trovano al settimo posto.

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