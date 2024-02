DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Arriva la prima medaglia per l’Italia del fondo dai Mondiali di Doha. La conquista Domenico Acerenza, bronzo nella 5 km alle spalle dei due francesi Logan Fontaine, oro, e Marc-Antoine Olivier, argento. “Ho dato tutto, sono felice del bronzo – le prime parole di Acerenza ai microfoni di Rai Sport – Siamo partiti a bomba ed è sempre bello stare su un podio mondiale”. Chiude invece quinto Gregorio Paltrinieri: “Stavo bene in acqua, ho fatto una bella gara ma ci sono stati dei contatti non troppo giusti. Sono però contento per Mimmo, se lo merita”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

