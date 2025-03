Bronzetti avanza a Miami, Cocciaretto e Stefanini eliminate

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lucia Bronzetti avanza al secondo turno del “Miami Open“, quarto Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium.

La 26enne tennista romagnola, n.62 Wta, ha superato all’esordio Jessica Bouzas Maneiro, 58 Wta, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 35 minuti di gioco, vendicando così la sconfitta al tie-break del set decisivo patita con la spagnola al primo turno di Cincinnati lo scorso anno. Bronzetti al secondo turno se la vedrà con la greca Maria Sakkari, testa di serie numero 28. Subito eliminate, invece, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini.

La marchigiana, n.82 Wta, si è arresa all’esordio alla rumena Sorana Cirstea, 101esima del ranking mondiale, vincente in due set con il punteggio di 6-3 7-6(5); la toscana, n.146 del mondo, ha ceduto alla slovacca Rebecca Sramkova, n.37 Wta, per 3-6 6-1 6-3. Proprio Sramakova sarà l’avversaria d’esordio di Jasmine Paolini, n.7 del ranking e 6 del seeding, che entrerà in gara direttamente al secondo turno.

– Foto Ipa/Agency –

(ITALPRESS)