Brignone “Tornare in gara prima di Milano-Cortina? Vediamo se è fattibile”

MILANO (ITALPRESS) – “Tornare in gara prima di andare ai Giochi? Dobbiamo capire come sto e se è fattibile, ho bisogno ancora di un po’ di chilometri. Il mio corpo sta reagendo bene ma bisogna guardare tante cose”. Portabandiera a Milano-Cortina (“ma al momento voglio solo tornare a stare bene, fare l’atleta e fare il mio massimo”), Federica Brignone vorrebbe testarsi in Coppa del Mondo prima dell’Olimpiade ma al momento non può sbilanciarsi.

“Sto bene, va come pensavo: meglio in velocità che in gigante, principalmente per il dolore – fa il punto ai microfoni di Sky Sport – Sto andando passo per passo, sto sciando per vedere come va, ho fatto tre giorni di allenamenti ed è stato un ricominciare alcune cose, per me sono tutte delle prove. Ma ho buone sensazioni, ho abbastanza fiducia, la sto ricostruendo: inizio la giornata in un certo modo e alla fine ho sempre più fiducia, faccio capire alla mia testa che le cose possono funzionare. Sono stati 9 mesi impegnativi, tosti, devo rieducare ancora il mio corpo a sciare”. La campionessa valdostana sta anche “ricostruendo il mio fisico, lavoro tante ore col fisioterapista, ma ho buonissime sensazioni, anche sugli sci, sono molto positiva”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).