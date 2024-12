ROMA (ITALPRESS) – Una sfida tra prime della classe, ma anche tra campioni del mondo 2006 in panchina. E’ il Pisa di Filippo Inzaghi a vincere 3-1 il big match del Boxing Day di Serie B contro il Sassuolo di Fabio Grosso, che resta capolista ma con soli tre punti di vantaggio sui toscani (43 a 40). Scatenato Tramoni, autore di una doppietta (24′ e 61′), mentre è di Toure (33′) la terza rete della serata prima del gol della bandiera di Pierini al 71′. Rallenta lo Spezia che resta così a 38 punti in classifica al terzo posto: la squadra di Luca D’Angelo non va oltre l’1-1 casalingo contro il Mantova. Anzi, è la formazione di Davide Possanzini quella con più rimpianti visto il vantaggio di Debenedetti al 18′ e il pareggio di Falcinelli siglato solamente al 93′. Quarta posizione in solitaria per la Cremonese che sale a 29 punti grazie alla vittoria esterna per 1-0 sul Cesena con il gol decisivo di Vandeputte (60′). Non sorride la Juve Stabia, sconfitta 2-1 sul campo della Reggiana che si affida alle reti di Portanova (12′) e Vergara (24′) per rendere ininfluente il gol nel finale di Adorante (82′). Rocambolesco 3-3 tra Brescia e Modena: gli ospiti vanno due volte in vantaggio con Gerli (16′) e Santoro (45′), ma per due volte si fanno raggiungere dalle reti di Verreth (34′) e Cistana (50′). All’83’ è un autogol di Magnino a regalare il vantaggio al Brescia, ma cinque minuti dopo Bozhanaj salva il Modena con il sigillo che vale un punto. Ne vale tre invece il gol di Pandolfi (80′) che permette al Cittadella di battere in rimonta in trasferta il Sudtirol 2-1 dopo il primo tempo rocambolesco di Casolari, autore di un autogol al 6′ e del momentaneo pareggio al 45′. Nei bassifondi della classifica spicca la vittoria del Frosinone per 2-0 sulla Salernitana allo ‘Stirpè grazie alle reti di Kvernadze (63′) e Ambrosino (85′). La squadra granata scivola in terzultima posizione davanti al Sudtirol e al Cosenza, che (in 10 uomini dal 21′) agguanta l’1-1 contro il Catanzaro grazie alla rete di Ciervo dopo 16 minuti di recupero in risposta al momentaneo 0-1 di Pompetti (80′). Nella partita delle 18 il Palermo vince il derby del Sud contro il Bari per 1-0 grazie al gol di Le Douaron (41’), mentre nel posticipo serale la Sampdoria si ferma sull’1-1 contro la Carrarese al ‘Ferraris’: alla rete di Finotto (4′) degli ospiti, risponde Veroli (67′).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]