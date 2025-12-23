Bonus Mamme, già erogati 242 milioni di euro

ROMA (ITALPRESS) - L'Inps ha completato il pagamento di oltre 580 mila Bonus Mamme, per un importo complessivo pari a circa 242 milioni di euro, a sostegno delle lavoratrici madri con due o più figli. La misura, introdotta da un decreto del Governo convertito in legge dal Parlamento ad agosto scorso, rappresenta un intervento strutturale di integrazione al reddito a favore dell'occupazione femminile. Nel dettaglio, rispetto a circa 675.000 domande, l'Inps ha già disposto 580.238 pagamenti. Per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2025, sarà possibile presentare domanda fino al 31 gennaio 2026. I relativi pagamenti saranno effettuati entro il mese di febbraio. Per il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, la completa digitalizzazione della procedura ha consentito di semplificare l'accesso alla misura, ridurre significativamente i tempi e garantire risposte rapide e affidabili. sat/azn