POTENZA (ITALPRESS) – “L’avvio del bonus giovani da parte del Ministero del Lavoro rappresenta un’opportunità concreta per sostenere l’occupazione stabile e incentivare le imprese del nostro territorio ad assumere giovani under 35. L’aumento dell’esonero contributivo fino a 650 euro per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno, tra cui la Basilicata, è un segnale importante di attenzione verso le nostre comunità e il tessuto economico locale”. E’ quanto sottolinea il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo la firma del decreto attuativo sull’esonero contributivo per assunzioni di persone sotto i 35 anni mai occupate a tempo indeterminato, previsto dal decreto Coesione del 2024.

“Si tratta – spiega Bardi – di una misura che può dare un impulso significativo alla lotta contro la disoccupazione giovanile e alla valorizzazione delle competenze dei nostri ragazzi, contrastando il fenomeno della fuga di talenti dalla Basilicata. Come governo regionale – aggiunge il Presidente – siamo pronti a collaborare con le imprese e le parti sociali affinché questa opportunità venga colta al meglio e si traduca in un incremento reale dei posti di lavoro qualificati. Lavoreremo affinché questi strumenti siano accompagnati da politiche di sviluppo e formazione adeguate, con l’obiettivo di rendere la Basilicata una terra sempre più attrattiva per giovani e imprese”.

– Foto ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).