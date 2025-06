Bombola di gas esplode in una mansarda a Sassari, un ferito grave

SASSARI (ITALPRESS) – Momenti di grande paura a Sassari, dove intorno alle 12.30 una bombola di gas è esplosa in un’abitazione situata all’angolo tra via Don Minzoni e via Principessa Maria, provocando il crollo del tetto di una mansarda al piano più alto dello stabile. La deflagrazione è stata violentissima: mattoni e detriti sono piombati in strada, colpendo delle auto parcheggiate che sono andate completamente distrutte.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che si sono messi al lavoro tra le macerie per il recupero di un uomo di circa 60 anni rimasto intrappolato. Con loro sul posto anche gli operatori del 118, la Polizia di Stato e la Polizia Locale, che hanno subito chiuso l’isolato per il timore di nuovi crolli o di ulteriori esplosioni. Il ferito è stato recuperato e si trova in gravi condizioni. L’intera zona è ora interdetta e costantemente sorvegliata, mentre si cerca di fare piena luce sulle cause dell’incidente e si valuta la sicurezza strutturale dell’edificio.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco Sassari –

(ITALPRESS).