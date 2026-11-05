Blitz in Parco Cecchignola a Roma, 3 persone allontanate da insediamento abusivo

ROMA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Roma EUR, con il supporto dei militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma e personale della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio presso il parco “Cecchignola Ovest”, finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado e alla tutela dell’area verde. Nel corso dell’attività, condotta all’interno di un’area semi boschiva caratterizzata da una fitta vegetazione, i militari hanno effettuato controlli presso un insediamento costituito da quattro manufatti fatiscenti, identificando tre cittadini romeni, regolarmente presenti sul territorio nazionale, che sono stati allontanati dall’area. L’intervento ha consentito di verificare le condizioni dell’insediamento, realizzato in un contesto caratterizzato da vegetazione particolarmente folta e strutture precarie, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado e tutelare la fruibilità del parco da parte della cittadinanza. Un cane randagio, di razza meticcia, è stato affidato al canile comunale della "Muratella". Al termine delle operazioni, è stata attivata la proprietà dell’area, affinché provveda agli interventi necessari per la rimozione dei manufatti e il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza.vbo/azn (Fonte video: Carabinieri)