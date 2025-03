Blitz antidroga in Campania, cinquantuno le misure cautelari

NAPOLI (ITALPRESS) – Cinquantuno persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di una vasta operazione antidroga dei carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata, che ha interessato l’area vesuviana, quella stabiese e del salernitano. Quindici indagati sono finiti in carcere, 17 agli arresti domiciliari ed altri 19 sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Tutti sono gravemente indiziati dei reati di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Circa 200 militari dell’Arma, cui era stata delegata l’indagine della procura retta da Nunzio Fragliasso, hanno dato esecuzione ai provvedimenti restrittivi tra Torre Annunziata (Na), Boscoreale (Na), Castellammare di Stabia (Na), Lettere (Na), Sant’Antonio Abate (Na), Trecase (Na), Angri (Sa), Agropoli (Sa), Capaccio Paestum (Sa), Battipaglia (Sa), Scafati (SA) e Catania, nonchè presso le Case Circondariali di Parma, Vibo Valentia, Sulmona, Benevento e Viterbo.

Le misure cautelari sono state eseguite nei confronti di 48 indagati, mentre dei restanti tre, due sono attualmente all’estero e il terzo è tuttora attivamente ricercato. In particolare, gli indagati, avvalendosi di corrieri della droga provenienti da Napoli e Roma, avrebbero posto in essere un giro di affari di circa 8 milioni di euro, con oltre 500 mila euro in contanti sequestrati dagli inquirenti nel corso delle indagini.

Le investigazioni, condotte attraverso una poderosa attività di intercettazione telefonica e ambientale, che si è protratta per diversi mesi, hanno consentito di documentare e ricostruire le dinamiche relative alla gestione dell’attività di spaccio in ben 15 piazze di diverse città, in provincia di Napoli e di Salerno, nonché di recuperare e sequestrare complessivamente 19 chili di cocaina.

Dalle indagini è emerso che alcuni indagati si servivano delle abitazioni di soggetti incensurati e anziani per occultare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, mentre altri sfruttavano la presenza di neonati per eludere eventuali controlli. L’approvvigionamento delle varie piazze di spaccio avveniva mediante il ricorso a fidati corrieri che, a tal fine, utilizzavano autovetture dotate di scomparti segreti in cui lo stupefacente veniva abilmente occultato. Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno operato 7 arresti in flagranza di reato, individuando anche soggetti in possesso di armi detenute illegalmente.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).