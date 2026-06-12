Blitz anti-pirateria a Crotone, 4 denunce e beni sequestrati per 650mila euro

ROMA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, con il supporto del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e del Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Radiodiffusione Editoria di Roma, hanno individuato 3 centrali di smistamento illegale del segnale IPTV a Crotone, gestite da quattro persone, attraverso le quali venivano distribuiti abbonamenti “pirata” in favore di migliaia di clienti, che avevano così accesso ai contenuti audiovisivi a pagamento offerti dalle più note piattaforme digitali e satellitari.

Il costo degli abbonamenti “pirata” variava da 10 a 40 euro a seconda dei “pacchetti” selezionati, a fronte del quale era garantito anche un “servizio di assistenza clienti” nei casi di difficoltà alla visione, al pari delle piattaforme legali erogatrici dei servizi digitali. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno denunciato i 4 responsabili per gravi violazioni del copyright, della proprietà intellettuale e per il reato di autoriciclaggio, pervenendo al sequestro di beni – in esecuzione di specifico decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza – del valore complessivo di circa 650mila euro. Nei confronti dei 2.769 utilizzatori finali, nei prossimi giorni, saranno notificate le prescritte sanzioni amministrative con importo variabile da 154 sino a 5.000 euro, previsti per le forme più gravi di recidiva.

– Foto GDF –

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