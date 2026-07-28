MILANO (ITALPRESS) – Un incendio sta impegnando dalle cinque di stamane i vigili del fuoco presso l’isola ecologica A2A di Novate Milanese in via Fratelli Beltrami 54. Dodici le squadre del Comando di via Messina al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando una importante porzione dell’azienda.

Nel rogo, secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, è rimasto ferito un operaio che è stato trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale Niguarda.

Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta, fanno sapere i Vigili del fuoco. Sul posto i tecnici di Arpa che, stando ai primi rilievi, non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti. Permangono nell’area interessata dall’incendio alcuni focolai ma tuttavia i 35 vigili del fuoco impegnati hanno quasi del tutto circoscritto le fiamme e a breve cominceranno le attività di bonifica e smassamento. Difficile per ora stabilire qualunque ipotesi sulle cause che hanno scatenato l’incendio che ha coinvolto poco più della metà dell’isola ecologica.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

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