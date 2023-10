ROMA (ITALPRESS/MNA) – Gli Stati Uniti “sono al fianco di Israele, vi difenderemo sempre”. Lo ha assicurato il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Tel Aviv.

“Questo è il messaggio che porto con me da parte di Biden”, ha aggiunto, garantendo che all’interno del Congresso c’è “un supporto bipartisan per Israele”. E “siamo qui per sostenere e supportare Israele e il vostro governo”. Il capo della diplomazia Usa si è detto convinto che “Hamas non rappresenta il popolo palestinese e le sue aspettative legittime”. Questo nonostante il gruppo islamico governa la Striscia di Gaza “con tattiche repressive”. Ha quindi ricordato che gli Stati Uniti stanno “fornendo munizioni a Israele, oltre ad altri aiuti per la difesa” e “altro materiale è in viaggio”. “Forniremo altri armamenti e altri supporti per aiutare a proteggere la popolazione” israeliana, ha aggiunto.

Dal canto suo il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha assicurato che ”proprio come è stato annientato lo Stato Islamico”, anche il movimento palestinese Hamas “deve essere schiacciato”. Parlando durante la conferenza stampa con Blinken ha affermato: “Ci saranno giorni difficili, ma la forza della civiltà’ vincera’”. “E’ un momento particolare, in cui dobbiamo essere uniti contro il male. Grazie agli Stati Uniti per essere al fianco di Israele sempre”, ha aggiunto. Nel suo intervento, Netanyahu ha ringraziato Washington per il sostegno nella guerra di Israele “contro la barbarie di Hamas”. “La sua visita – ha detto rivolgendosi a Blinken – è un altro tangibile esempio dell’inequivocabile sostegno degli Stati Uniti a Israele”.

