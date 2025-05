CANNES (ITALPRESS) – Un black out si è verificato stamane nel dipartimento occidentale francese delle Alpi Marittime, come riferiscono i media francesi. A mezzogiorno 160.000 case erano senza elettricità a Cannes e nei paesi vicini. I semafori sono rimasti spenti e le proiezioni del Festival di Cannes sono state interrotte. A causare il blackout sarebbe stato probabilmente un incendio scoppiato la scorsa notte. Si indaga sull’eventualita’ di un atto doloso.

Cerimonia di chiusura non a rischio

“Il Palais des Festivals è passato a un sistema di alimentazione elettrica autonomo, che consente a tutti gli eventi e alle proiezioni programmati per oggi, compresa la cerimonia di chiusura, di proseguire in condizioni normali”, si legge in un comunicato del festival di Cannes a seguito del blackout che si è verificato stamane. Nelle sale fuori il Palais sono state interrotte le proiezioni.

