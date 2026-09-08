Bisiach & Carrù, l’automazione italiana alla conquista dello spazio americano

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – "Tra 3-4 anni auspichiamo di avere un'impronta negli Stati Uniti sempre più presente, con numerose macchine presenti sul territorio che producano aerei e parti aerospaziali". Lo ha detto all'Italpress Paolo Bisiach, General Director di Bisiach & Carrù, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione, promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT, a San Francisco. xo9/fsc/gtr (intervista di Stefano Vaccara)