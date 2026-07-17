Udine, scoperta una digital content creator totalmente sconosciuta al fisco: oltre 250mila euro di compensi non dichiarati

UDINE (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine ha concluso una attività ispettiva nei confronti di una “digital content creator” attiva su una nota piattaforma di contenuti per adulti. In particolare oltre 250mila euro di compensi sarebbero stati percepiti nelle scorse annualità attraverso la pubblicazione di contenuti, senza che la creatrice degli stessi avesse mai adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa vigente.

L’operazione – condotta dai militari della Tenenza di Gemona del Friuli – ha avuto origine da un’attività di intelligence, sviluppata attraverso l’elaborazione dei dati finanziari comunicati dalla società che gestisce la piattaforma per il tramite di canali di cooperazione internazionale in materia fiscale, nonché attraverso l’analisi contabile e l’impiego delle banche dati in uso al Corpo.

– Foto ufficio stampa GDF –

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