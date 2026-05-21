I Genieri italiani in Polonia per l’esercitazione multinazionale “Saber Strike 2026”

ROMA (ITALPRESS) – Un’unità rinforzata del Comando Genio dell’Esercito Italiano, costituita da personale del 2° reggimento genio pontieri e del reggimento genio ferrovieri, ha partecipato in Polonia all’esercitazione multinazionale “Saber Strike 2026”, inserita nel più ampio dispositivo addestrativo “Sword 26”, guidato dalle forze statunitensi in Europa e Africa per rafforzare interoperabilità e capacità di deterrenza dell’Alleanza Atlantica lungo il fianco orientale. Lo riferisce una nota dell’Esercito italiano.

Nel corso delle attività, condotte sotto la regia del 5th Corps dell’Esercito degli Stati Uniti, i genieri italiani hanno operato nell’area di Nowogród, nei pressi del fiume Narew, contribuendo al superamento di un corso d’acqua non guadabile in cooperazione con il 15th Engineer Battalion della 7th Engineer Brigade statunitense.

L’intervento ha previsto la realizzazione di un ponte galleggiante motorizzato PGM lungo circa 75 metri, impiegato per consentire il transito di veicoli blindati del 2nd Cavalry Regiment in movimento dalla Germania verso l’area addestrativa di Bemowo Piskie.

Secondo la descrizione ufficiale dell’attività, l’esercitazione è finalizzata a dimostrare la capacità delle forze alleate di proiettare rapidamente dispositivi operativi e garantire la difesa del territorio Nato. Le operazioni condotte dai reparti del genio italiano si inseriscono in uno scenario addestrativo complesso e interforze, in cui la componente ingegneristica rappresenta un elemento decisivo per la mobilità e il sostegno delle unità combattenti.

Le attività in Polonia costituiscono il primo contributo italiano alla più ampia “Sword 26”, che proseguirà nelle prossime settimane con il coinvolgimento di ulteriori assetti nazionali. La partecipazione dei reparti del Genio viene indicata nel quadro militare come espressione di elevata specializzazione tecnica e capacità di integrazione operativa con le forze alleate, in un contesto orientato al rafforzamento della postura di deterrenza sul fianco est dell’Alleanza.

-Foto ufficio stampa Esercito-

(ITALPRESS).