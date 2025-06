Bilancio di fine stagione e nuova programmazione per Lnd Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Entra in cantiere la nuova stagione agonistica e già sono indicate le date fondamentali nel corso di una lunga sessione del direttivo presieduto da Sandro Morgana, presidente del Cr Sicilia della Lnd.

Per il campionato di Eccellenza di calcio a undici e la Serie C di calcio a cinque, le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro il 18 luglio; la Coppa Italia prenderà il via il 31 agosto, il campionato il 14 settembre (il 13 per il calcio a cinque).

Per quanto riguarda invece la Promozione, la Prima e la Seconda Categoria del calcio a undici, quindi la serie D di quello a cinque, iscrizioni entro il 25 agosto, primo turno di campionato il 27/28 settembre 2025. Successivamente saranno diramate le date che riguardano la Terza Categoria.

Nel corso dell’affollata assise svoltasi, ieri, a Ficarazzi (Pa) nei locali federali siti nella via Orazio Siino, il presidente Mor

gana ha delineato i termini della riforma dei campionati, che andrà in vigore secondo i regolamenti fra due stagioni (2026/2027).

Sono stati delineati i successi tecnici ed organizzativi conseguiti dal Comitato per l’organizzazione del Torneo delle Regioni 2025 (che ha registrato negli alberghi dell’isola oltre duemila presenze fra atleti, dirigenti e tecnici delle venti Rappresentative in lizza, nonché gli arbitri e numerosi dirigenti federali) ed è stato fatto anche un esame del bilancio finanziario 2024/25. Ogni delucidazione ulteriore, anche ai fini della riforma dei campionati, verrà pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1 luglio prossimo.

– Foto IMAGE –

(ITALPRESS)