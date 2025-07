Berrettini si allena con Sinner, gli Us Open nel mirino

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il quarto forfait consecutivo, arrivano da Matteo Berrettini buone notizie per gli appassionati italiani di tennis. Il romano, che salterà anche il torneo di Cincinnati, dopo aver rinunciato alle prove di Gstaad, Kitzbuehel e Toronto, ha postato sui social una foto nella quale è ritratto al fianco del numero uno del mondo, Jannik Sinner, dopo un allenamento congiunto svolto a Montecarlo. “Step by step with the best”, ovvero “Passo dopo passo col migliore”, ha scritto Berrettini a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il tutto lascia ben sperare per il ritorno sulla scena del giocatore capitolino, in vista soprattutto degli Us Open, ultima prova stagionale del Grande Slam, al via il 24 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York.

