Bernini “I costi sugli studentati sono falsi, in media si pagano tra i 400 e i 500 euro”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono 73.223 posti letto in più che abbiamo fatto in questi 4 anni, di cui 43.000 già accesi, cioè 43.000 chiavi messe in mano di 43.000 studenti. Altri 30.000 già contrattualizzati e pronti per essere consegnati entro la metà del 2027. Quindi una cosa è la protesta degli studenti, il disagio, il carovita, l’inflazione, tutto esistente e tutto legittimo. Una cosa è la strumentalizzazione politica di chi vorrebbe riportare tutto al 2022 quando Schlein e Conte e Landini andavano a farsi i selfie dentro le tende degli studenti. Ed è esattamente quello che hanno fatto ieri, però nel frattempo ci sono 73.223 posti letto in più”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della ricerca, a 24 Mattino su Radio 24.

“Alcune delle contestazioni delle opposizioni si basano sul costo degli studentati. Alcuni hanno detto addirittura 1300 euro, 1000 euro per alloggio. È una bugia. Lo dicono gli stessi enti che affittano – ha aggiunto -. Il costo medio è tra i 400 e €500, comprese le utenze internet. Abbiamo messo i link a tutti gli studentati con tutti i costi che sono erogati dagli studentati e che fanno chiarezza di qualsiasi propaganda e polemica politica. Non esistono affitti a 1000 euro”

“Landini che ieri è andato davanti alla Camera a solidarizzare con gli studenti 2 anni fa inneggiava alla rivolta sociale. Rivolta sociale, questo è il rischio vero, perché qui stiamo togliendo opportunità a studenti e famiglie che in questo momento vengono traghettati verso una forma di protesta che non è di contesto in Italia”, ha sottolineato la ministra.

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