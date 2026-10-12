Oliver Stone riceve la Laurea Honoris Causa a Ferrara

FERRARA (ITALPRESS) – L’Università di Ferrara ha conferito nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, la Laurea Magistrale Honoris Causa in Formazione, Comunicazione e Cittadinanza Digitale a Oliver Stone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, vincitore di tre Premi Oscar.

Il riconoscimento rende omaggio a una delle figure più significative del cinema contemporaneo, capace di utilizzare il linguaggio cinematografico come strumento di analisi e interpretazione della realtà, affrontando temi centrali della storia contemporanea quali la guerra, il potere, la politica e il rapporto tra informazione e opinione pubblica. Attraverso opere che hanno segnato il dibattito culturale internazionale, Oliver Stone ha dato vita a un percorso artistico e intellettuale che stimola la riflessione critica sulla realtà e si intreccia con i temi della formazione, della comunicazione e della cittadinanza consapevole, al centro del titolo del corso di laurea che gli è stato conferito.

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti che ha sottolineato il legame tra il conferimento e la tradizione cinematografica di Ferrara, ricordando i precedenti riconoscimenti ad Antonioni e Vancini. Ha evidenziato il valore del percorso artistico e intellettuale di Oliver Stone, caratterizzato dall’attenzione alla storia, alla comunicazione e ai mass media, nonché dalla capacità di stimolare il dibattito culturale e civile. Ha inoltre rimarcato il significato della Laurea Honoris Causa come espressione della missione culturale e civile dell’Ateneo e come occasione di confronto tra generazioni, linguaggi e prospettive diverse, con particolare attenzione alle studentesse e agli studenti. “È un onore ricevere una laurea qui, in un’istituzione così antica”, ha dichiarato Stone.

La sua riflessione ha richiamato il valore dell’esperienza diretta, anche quando segnata da difficoltà e insuccessi, e l’importanza di non fermarsi alle interpretazioni più immediate degli eventi. Un approccio che attraversa il suo lavoro cinematografico e documentaristico, nel quale la ricostruzione storica diventa occasione per interrogare il presente e comprendere la complessità delle dinamiche politiche e sociali. La giornata è proseguita nel pomeriggio al Notorious Cinemas di Ferrara, dove Oliver Stone ha incontrato la comunità studentesca dell’Università di Ferrara in un appuntamento dedicato al rapporto tra cinema, storia e interpretazione della realtà.

– Foto ufficio stampa Università degli Studi di Ferrara –

(ITALPRESS).