“Generazione Rispetto”, la Carta degli impegni promossa dalla Regione Lombardia arriva negli atenei

MILANO (ITALPRESS) – La Carta degli impegni ‘Generazione Rispetto: adesso tocca a noi’, promossa da Regione Lombardia per rafforzare la cultura del rispetto, della parità e del contrasto alla violenza maschile contro le donne, arriva nelle università lombarde con una mostra itinerante.

Dopo la sottoscrizione della Carta lo scorso 25 novembre, il documento entra ora negli atenei della regione per coinvolgere direttamente le nuove generazioni e offrire a studenti e studentesse la possibilità di conoscere i contenuti dell’iniziativa e firmare a loro volta la Carta degli impegni. L’iniziativa nasce dalla volontà di condividere un percorso di prevenzione e sensibilizzazione capace di rendere protagonisti i giovani studenti universitari, le operatrici under 35 della rete antiviolenza e i giovani amministratori dei comuni lombardi.

La Carta raccoglie intenti, valori e azioni concrete per promuovere il rispetto, la parità e il contrasto a tutte le forme di violenza contro le donne, comprese quelle fisiche, psicologiche, economiche e digitali.

“Regione Lombardia – ha detto Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – intende ringraziarvi e riconosce il valore del lavoro svolto in questi mesi per produrre il testo della Carta degli impegni come la più alta e virtuosa testimonianza dell’autentica volontà di promuovere la cultura del rispetto. La Carta si inserisce nel più ampio impegno regionale che si sviluppa attraverso iniziative di prevenzione, educazione, rafforzamento delle reti territoriali e dei servizi di protezione e che mira a contrastare tutte le forme di violenza sia quelle più note come quella fisica, quella psicologica, economica ma anche quelle più insidiose ed emergenti come quella digitale”.

Il tour porterà negli atenei anche una mostra itinerante, offrendo un’occasione di informazione, riflessione e partecipazione. L’invito rivolto alla comunità universitaria è chiaro: visitare la mostra e firmare la Carta degli impegni, contribuendo così a diffondere una cultura del rispetto e a contrastare ogni forma di violenza.

– Foto Regione Lombardia –

(ITALPRESS).