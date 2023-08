ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando molto bene, siamo a un ottimo punto: già da quest’anno accademico ci saranno quasi 4.000 nuovi iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e ce ne saranno 30mila in più nell’arco di 7 anni”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a “Morning News” su Canale 5. “Questa è la nostra risposta. Da tanto tempo si diceva che c’era bisogno di medici, bisognava aprire le scuole di specializzazione, sburocratizzare e razionalizzare: noi l’abbiamo fatto”, sottolinea. “Ci saranno nuovi studenti, compatibilmente con la capacità dell’università di contenerli tutti: abbiamo dato anche una mano all’università perchè funzionino i laboratori, perchè ci sia il numero di docenti giusto per gestire gli studenti”, continua. “Siamo giustamente famosi perchè siamo molto bravi a formare i nostri studenti”, ma per trattenerli “non c’è la ricetta magica: bisogna fare buona ricerca, mettere continuativamente fondi e avere dei buoni maestri: abbiamo bisogno di formare medici che garantiscano un’assistenza di medicina di prossimità, di territorio e domiciliare. E’ molto importante restare sempre con l’orecchio teso ai bisogni del Paese”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

