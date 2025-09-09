CASTRO DE HERVILLE (SPAGNA) (ITALPRESS) – Egan Bernal trionfa nella sedicesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la Poio-Mos (Castro de Herville) di 167.9 km. Il colombiano ha battuto Mikel Landa nello sprint a due, terzo Brieuc Rolland (Groupama-FDJ). La frazione è stata neutralizzata, dopo le proteste di Bilbao che avevano portato a non assegnare la frazione altre manifestazioni a favore della Palestina hanno obbligato la giuria a decretare il vincitore e a prendere i tempi a 8 chilometri dal traguardo. Stando alle prime notizie, la polizia locale è riuscita a contenere a fatica i manifestanti, da qui la decisione di accorciare in corsa la tappa. Domani si torna in strada per la diciassettesima tappa, la O barco de Valdeorras-Alto de El Morredero di 143.2 km.

VINGEGAARD “UN PECCATO SIA SUCCESSO DI NUOVO”

“È un peccato che questo sia successo di nuovo. Tutti hanno il diritto di protestare, ma è un peccato che debba accadere qui e in questo modo e che non possiamo finire la gara”. Lo ha dichiarato il leader della Vuelta a Espana 2025, Jonas Vingegaard, dopo l’ennesima neutralizzazione dovuta alle proteste pro Pal. “Questo non dovrebbe accadere. La squadra ha lavorato bene oggi e mi sarebbe piaciuto valorizzare il loro lavoro. È un peccato che i tifosi spagnoli non abbiano potuto godersi un finale emozionante”, ha concluso il campione danese della Visma|Lease a Bike.

ORDINE D’ARRIVO

1. Egan Bernal COL (Ineos Grenadiers) in 3h35’10”

2. Mikel Landa ESP (Soudal Quick-Step) s.t.

3. Brieuc Rolland FRA (Groupama-FDJ) a 7″

4. Nico Denz GER a 1’02”

5. Clément Braz Afonso FRA s.t.

6. Bob Jungels LUX a 1’10”

7. Kevin Vermaerke USA a 1’12”

8. Finlay Pickering GBR s.t.

9. Sean Quinn USA a 2’48”

10. Rudy Molard FRA s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) in 61h16’33”

2. Joao Almeida POR (UAE Emirates XRG) a 48″

3. Tom Pidcock GBR (Q36.5 Pro Cycling) a 2’38”

4. Jai Hindley AUS a 3’10”

5. Giulio Pellizzari ITA a 4’21”

6. Felix Gall AUT a 4’24”

7. Matthew Riccitello USA a 4’53”

8. Sepp Kuss USA a 5’46”

9. Torstein Traeen NOR a 6’33”

10. Junior Lecerf BEL a 8’04”

MAGLIA A POIS (miglior scalatore)

1. Jay Vine AUS (UAE Emirates XRG) 61 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) 39

3. Louis Vervaeke BEL (Soudal Quick-Step) 32

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 237 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) 140

3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 115

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

1. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-Bora) in 61h20’56”

2. Matthew Riccitello USA (Israel-Premier Tech) a 32″

3. Junior Lecerf BEL (Soudal Quick-Step) a 3’43”

