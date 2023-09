ROMA (ITALPRESS) – Beniamino Quintieri è il nuovo presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo, nominato dal ministro per lo Sport e i Giovani nonchè suo predecessore Andrea Abodi, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, acquisita l’intesa del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Si conclude dunque l’interim di Antonella Baldino che, ad ottobre 2022, aveva assunto le funzioni di presidente a seguito della nomina di Abodi come ministro. Antonella Baldino continuerà ad esercitare le funzioni di Consigliere di Amministrazione come membro designato da Cassa Depositi e Prestiti. “Un sentito augurio di buon lavoro al professor Beniamino Quintieri – ha dichiarato Abodi – con la certezza che, grazie alla sua esperienza e la sua autorevolezza, opererà, unitamente al Consiglio di Amministrazione, per consolidare ulteriormente la missione sociale dell’Istituto per il Credito Sportivo, unica banca pubblica a servizio del mondo dello sport e della cultura per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture materiali e immateriali della nostra Nazione”. Da Abodi anche un “ringraziamento particolare alla consigliera Antonella Baldino che ha gestito l’interim della presidenza dopo la mia nomina a ministro della Repubblica, garantendo la necessaria continuità di indirizzo e un adeguato clima aziendale. Colgo l’occasione per salutare e ringraziare tutte le risorse umane di ICS per l’impegno quotidiano a favore del bene comune”. “Cultura e Sport rappresentano un binomio fondamentale per promuovere la conoscenza, l’inclusione sociale e la diffusione di valori fondamentali necessari per contribuire a creare una Nazione migliore – ha affermato il ministro della Cultura, Sangiuliano – Sono certo che l’esperienza e la competenza del professor Quintieri forniranno un grande contributo all’Istituto nel percorso di crescita e di promozione culturale e sociale dello sport”.

Quintieri è ordinario di Economia e Finanza Internazionale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e presidente della Fondazione Tor Vergata e della Fondazione Manlio Masi. In precedenza, tra gli altri incarichi, è stato presidente di SACE Spa, preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, commissario generale del Governo per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010, e presidente dell’Ice, Istituto nazionale per il Commercio Estero.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]