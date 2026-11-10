Bankitalia, nel primo semestre del 2026 il Pil cresce in Calabria dell’1,3%

CATANZARO (ITALPRESS) – Nel primo semestre del 2026 l’attività economica in Calabria ha continuato a espandersi moderatamente. Il dato é confermato dall’aggiornamento congiunturale elaborato dalla Banca d’Italia e presentato dalla filiale di Catanzaro: nei primi sei mesi dell’anno il prodotto sarebbe cresciuto in termini reali dell’1,3 per cento rispetto al primo semestre del 2025, un valore lievemente superiore a quello del Mezzogiorno e del Paese.

In prospettiva, il quadro macroeconomico resta, però, esposto a rilevanti fattori di incertezza, legati alla crescita inflazionistica dovuta all’aumento dei costi energetici. Nel primo periodo dell’anno, l’economia regionale è stata sostenuta dall’andamento favorevole dei servizi privati non finanziari e delle costruzioni, mentre nell’industria in senso stretto si sono osservati segnali di attenuazione della crescita, soprattutto nel comparto alimentare.

Bene, in particolare, le esportazioni con un +5,4% rispetto al medesimo periodo del 2025. Il settore edile ha beneficiato dell’ulteriore incremento della spesa per investimenti degli enti territoriali, aumentata dell’11 per cento, al quale hanno contribuito gli interventi in completamento del PNRR.

I flussi turistici e il traffico presso gli aeroporti regionali sono ulteriormente aumentati, soprattutto nella componente straniera. Nello specifico, le presenze turistiche hanno segnato il +10 per cento, i passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti sono stati 3,8 milioni per un +12,5 in più rispetto al primo semestre 2025.

Le movimentazioni di container nel porto di Gioia Tauro, invece, sono cresciute in misura meno intensa. Altro dato positivo la crescita del 7,2 per cento nelle compravendite immobiliari. Si sono ridotti i margini di profitto delle imprese, ma nel complesso la situazione reddituale si è mantenuta comunque positiva, con livelli di liquidità ancora elevati. L’occupazione ha continuato ad aumentare a ritmi superiori alla media italiana e del Mezzogiorno, registrando l’1,6 per cento in più, trainata dal lavoro autonomo.

Di riflesso, il tasso disoccupazione si é ridotto al 9,1,%, ma i livelli della partecipazione al mercato del lavoro esprimono ancora un profondo divario rispetto al contesto nazionale.

Riguardo ai redditi delle famiglie calabresi, si é fatto notare il peso della ripresa dell’inflazione che in Italia a settembre ha raggiunto il 4,2 per cento, interessando soprattutto le spese di trasporto e quelle per le abitazioni e le utenze. Infine nel settore creditizio, i prestiti sono aumentati specialmente per le grandi imprese, mentre per le famiglie crescita più marcata per il credito al consumo.

“Il clima di fiducia in questo periodo storico é profondamente segnato dalle incertezze legate al quadro energetico e alle relazioni internazionali”, ha commentato il presidente della filiale catanzarese di Bankitalia, Maurizio Silvi. “Ciononostante, nel primo semestre dell’anno la Calabria ha performato bene dimostrando segnali positivi sul mercato del lavoro e nel settore creditizio, non dimenticando i gap strutturali che caratterizzano l’economia regionale”.

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