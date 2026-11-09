Maltempo, la Regione approva la richiesta di stato di emergenza per i territori della fascia grecanica

CATANZARO (ITALPRESS) – La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della fascia grecanica della Città Metropolitana di Reggio Calabria colpiti dal violento evento meteorologico che ha interessato la regione tra il 9 e l’11 ottobre 2026.

In particolare, la richiesta riguarda i Comuni di Africo, Bagaladi, Bova, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti, interessati da precipitazioni eccezionali e forti venti che hanno causato gravi danni alle infrastrutture viarie, alle opere di regimazione idraulica, agli edifici pubblici e agli insediamenti privati.

Secondo una prima stima effettuata sulla base delle segnalazioni provenienti dal territorio, il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate ammonta ad almeno 20 milioni di euro, di cui oltre 3,5 milioni di euro già sostenuti dai comuni per interventi di somma urgenza. A tali importi dovranno aggiungersi i danni subiti dai privati e dalle attività produttive, ancora in fase di quantificazione.

La richiesta di stato di emergenza consentirà di attivare strumenti e risorse straordinarie per accelerare gli interventi di ripristino, garantire la sicurezza delle comunità colpite e favorire il più rapido ritorno alla normalità. Deliberati, poi, altri due provvedimenti del presidente Occhiuto in materia sanitaria.

Il primo riguarda l’aggiornamento del Decreto del commissario ad acta (Dca) relativo alle prestazioni in telemedicina e lo schema di convenzione tra la Regione Calabria e l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma per il riconoscimento e l’erogazione del programma di trapianto di fegato rivolto ai pazienti affetti da epatopatia cronica iscritti nella lista d’attesa della Regione Calabria.

Con un’ulteriore delibera l’esecutivo ha recepito i recenti provvedimenti nazionali in materia di Livelli essenziali di assistenza (Lea), aggiornando il nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale e quello dell’assistenza protesica. Il provvedimento prende inoltre atto delle tariffe delle nuove prestazioni sanitarie e stabilisce l’applicazione nel Servizio sanitario regionale della Calabria delle disposizioni previste dalla normativa nazionale, secondo le decorrenze e le modalità fissate dai provvedimenti statali.

Su indicazione degli assessori Gianluca Gallo (Trasporto pubblico locale) e Marcello Minenna (Bilancio e Patrimonio), la Giunta regionale ha inoltre deliberato una variazione al Piano esecutivo degli investimenti 2024-2028 del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, finalizzata al rinnovo del parco veicolare destinato al trasporto pubblico locale. L’intervento prevede la priorità alla rottamazione e alla sostituzione dei mezzi con oltre 15 anni di anzianità e classe ambientale fino a Euro 3, con uno stanziamento di 6.533.100 euro finanziato attraverso le risorse del Programma operativo complementare Calabria 2014-2020.

Via libera dall’esecutivo regionale, anche al provvedimento degli assessori Antonio Montuoro (Legalità e sicurezza, Valorizzazione dei beni confiscati) e Marcello Minenna, con il quale si prende atto della disponibilità manifestata dall’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte ad acquisire in concessione i terreni e gli immobili confiscati alla criminalità organizzata, di proprietà della Regione Calabria e ricadenti nel territorio del Comune di Molochio (RC), per la loro valorizzazione e utilizzazione a fini istituzionali. Tra tali beni figurano, in particolare, alcune particelle di terreno e immobili per i quali, considerata la difficoltà di un impiego a finalità sociali, è stata ritenuta maggiormente efficace la destinazione alle attività istituzionali proprie dell’Ente Parco.

Una scelta condivisa che consentirà di valorizzare al meglio il patrimonio confiscato, rafforzandone al contempo il significato di restituzione alla collettività e di promozione della legalità sul territorio. Inoltre, su iniziativa dell’assessore Minenna, sono stati approvati il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2025 dell’Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (Arcea) e il Rendiconto dell’esercizio 2025 di Calabria Verde, certificando i risultati della gestione economico-finanziaria dei due enti nel corso dell’ultimo anno. I provvedimenti saranno ora trasmessi al Consiglio regionale per il completamento dell’iter previsto dalla normativa vigente.

In materia di Welfare è stato anche deliberato il reimpiego di oltre 1 milione di euro derivante da economie e somme non utilizzate nell’ambito del Fondo per la non autosufficienza 2021. Le risorse saranno nuovamente rese disponibili per finanziare gli assegni di cura destinati alle persone con disabilità gravissima, consentendo lo scorrimento delle graduatorie ancora aperte e l’accesso ai benefici da parte di utenti risultati idonei ma rimasti esclusi per insufficienza di fondi.

Infine, su indicazione dell’assessore al Welfare, Pasqualina Straface, la Giunta regionale ha stabilito di destinare le economie derivanti dalle risorse del Fondo per la non autosufficienza 2019-2021, per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro, all’Asp di Catanzaro per chiudere le graduatorie definitive dell’anno precedente degli aventi diritto risultati idonei.

-Foto ufficio stampa Regione Calabria-

(ITALPRESS).