Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina e imporrà sanzioni a Israele

Mandatory Credit: Photo by Shutterstock (15451957b) Vice-prime minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot pictured during a visit to the Ura Refugee Site in Assosa, Ethiopia, on day five of the Belgian diplomatic mission to Africa on Friday 22 August 2025. The Belgian diplomatic mission to Africa takes place from 18 to 22 Augustus 2025. Belgium Diplomatic Mission To Africa Friday, Assosa, Ethiopia - 22 Aug 2025

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Palestina sarà riconosciuta dal Belgio all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Saranno imposte severe sanzioni al governo israeliano”. Lo ha scritto in un post su X il ministro degli Esteri belga, Maxime Prèvot. “Alla luce della tragedia umanitaria in corso in Palestina, in particolare a Gaza, e di fronte alla violenza commessa da Israele in violazione del diritto internazionale, il Belgio è stato costretto a prendere decisioni drastiche per aumentare la pressione sul governo israeliano e sui terroristi di Hamas”, ha aggiunto il capo della diplomazia belga.

– foto: Ipa Agency –

