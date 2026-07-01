ROMA (ITALPRESS) – Sono almeno cinque i morti e diversi i feriti gravi a causa di un vasto incendio che ha devastato un condominio sulla riva sinistra di Anversa. I vigili del fuoco sono ancora alla ricerca delle vittime. Secondo quanto riporta la stampa locale l’incendio ha interessato un condominio di August Vermeylenlaan, sulla riva sinistra di Anversa. L’incendio è divampato al piano terra dell’edificio. Secondo alcuni testimoni nella struttura c’erano lavori in corso.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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