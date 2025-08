RICCIONE (ITALPRESS) – È stata presentata questa mattina a Riccione la fase finale, per la categoria Open, delle Estathé 3×3 Italia Finals 2025, atto conclusivo dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Un tour, partito da Alba (CN) il 31 maggio, che in due mesi ha toccato 18 Regioni italiane con oltre 100 tornei tra Circuito Elite (tornei Master e Top) e Circuito Classic. Sui campi allestiti in Piazzale Roma sono state annunciate le 16 squadre maschili e le 12 Femminili che prenderanno parte all’evento finale che assegnerà i titoli Open 2025. La squadra vincitrice maschile si aggiudicherà anche il pass per la tappa di Debrecen (29-31 agosto) del Fiba 3×3 World Tour, il tour più importante al mondo del 3×3. La località romagnola per la prima volta vede protagoniste nello stesso palcoscenico atleti Senior e atleti Giovanili (finali Under 14, Under 16, ed Under 18, Maschili e Femminili), a dimostrazione di un tour sempre più inclusivo e coinvolgente che sottolinea il senso di appartenenza al mondo 3×3.

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2025 sono patrocinate dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica. A presentazione delle Finals sono intervenuti Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia, Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna, Simone Imola, Assessore allo Sport Comune di Riccione, Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro, e Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport.

Soddisfatto Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia: “Siamo felici di poter contribuire alla crescita dello Street Basket in Italia perché da sempre siamo vicini al mondo dello sport, ai suoi valori, orgogliosi del coinvolgimento sempre più ampio di tutto il settore giovanile a testimoniare l’importanza dello sport per un corretto stile di vita, come mezzo di conoscenza reciproca, di rispetto e di inclusione, dove prima di ogni risultato conta il divertimento”.

Poi è arrivato il turno di Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna: “Un appuntamento che rientra a pieno titolo nel ricco calendario sportivo 2025 della Regione Emilia-Romagna e che siamo lieti possa essere celebrato a Riccione, una delle città iconiche della nostra bella Riviera– afferma -. Dopo un’avvincente serie di tappe in tutta Italia, di cui ben quattro ospitate in Emilia-Romagna, i migliori team si sfideranno per il titolo nazionale in un evento che unisce sport, spettacolo e passione urbana. E Riccione, con il suo spirito giovane e dinamico, è la cornice perfetta per questo appuntamento molto atteso dagli appassionati del basket 3×3. Ringrazio la Fip e il Comune per l’ottimo lavoro di squadra che ha reso possibile questa tappa finale organizzata da Master Group Sport”.

Bilancio positivo anche per Simone Imola, Assessore allo Sport del Comune di Riccione: “Siamo molto felici e orgogliosi di ospitare uno degli eventi più belli e spettacolari della programmazione sportiva della nostra città: le Finals del circuito Estathé 3×3 Italia. Riccione, ancora una volta, si conferma città dallo spirito sportivo forte e radicato, capace di accogliere ogni tipo di disciplina e di sportivo: giovani e adulti, agonisti e appassionati”.

Soddisfatto Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro: “Le Estathé 3×3 Italia Finals sono ormai di casa in Emilia-Romagna, che ci ospita dal 2021. La quinta edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, ormai giunta alla conclusione, è stata un successo straordinario, con oltre 100 tornei sul territorio che hanno coinvolto nelle piazze italiane migliaia di appassionati. La Federazione Italiana Pallacanestro sta continuando ad investire nel movimento 3×3, lavorando, con l’aiuto dei Comitati Regionali, sulla formazione di arbitri e Ufficiali di Campo e sull’attività giovanile, che in questa stagione è stata strettamente connessa al circuito senior. Guardiamo con fiducia anche al futuro Azzurro: a settembre la Nazionale 3×3 Open Maschile tornerà a disputare l’Europe Cup dopo nove anni di assenza. L’obiettivo è crescere ancora, con l’obiettivo di qualificarci ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 sia con la Nazionale Maschile sia con quella Femminile”.

Infine, è intervenuto Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport: “Siamo molto contenti di aver portato a Riccione per la prima volta le Estathé 3×3 Italia Finals. In questa storica e meravigliosa piazza si assegnano i Titoli 3×3 Open, U18, U16 e U14. E’ stato un circuito entusiasmante partito per la seconda volta ad Alba che ha dato inizio alla quinta edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit. Un circuito sempre più in crescita, con numeri straordinari e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo”.

-Foto ufficio stampa Fip-

(ITALPRESS).