POTENZA (ITALPRESS) – “Questo pomeriggio tavolo con Anas con il commissario straordinario per la questione di Maratea, l’obiettivo è quello di evitare di compromettere la stagione turistica 2024”. Così l’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Dina Sileo, che ha voluto incontrare la stampa per illustrare l’azione di governo dei suoi primi trenta giorni di mandato.

“Bisogna vigilare – aggiunge – affinchè Anas rispetti la tempistica dei cantieri sui numerosi interventi di manutenzione straordinaria in atto nel nostro territorio. Mi impegnerò per evitare la perdita dei fondi con il Ministero come è avvenuto per il caso delle ciclovie”. “Su reti e infrastrutture – sottolinea -, sono stati sbloccati da più di tre mesi i fondi PO FESR e ieri in giunta abbiamo approvato uno schema contrattuale con Trenitalia per 30 milioni di euro e riguarda il rinnovo della flotta. Importante anche la garanzia di sicurezza delle fermate in Val d’Agri, i nuovi autobus green che saranno inaugurati”.

Sulla difesa del suolo, annuncia Sileo, “è stata assegnata ai Comuni la prima trance della legge 51 sulle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi, così come importanti novità ci saranno per le coperture assicurative sul ripristino delle cave dismesse”.

L’assessore Sileo evidenzia come ci sia “l’intenzione di risolvere l’annoso problema delle concessioni balneari”. E poi, “sono state ripartite le risorse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione sismica e ieri la giunta regionale della Basilicata ha approvato un accordo quadro con Consiglio Nazionale della Ricerca per affiancare geologi e sindaci nella prevenzione rischio sismico”.

“Novità, anche, per il trasporto locale nelle aree interne per il tratto Calbera, Teana, San Paolo Albanese sono stati sbloccati altri fondi per l’area bradanica”, aggiunge.

– foto xc2 Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]