Basilicata, Latronico “L’ospedale di Policoro è un punto di riferimento per il Metapontino”

POTENZA (ITALPRESS) – L’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico ha visitato l’ospedale di Policoro, “una struttura che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il Metapontino”.

“Ho voluto essere qui – ha affermato Latronico – per incontrare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che ogni giorno si dedica con passione e competenza ai cittadini. Ho parlato anche con diversi pazienti, ascoltando le loro storie e le loro speranze. In ogni volto ho visto la forza e il valore della nostra sanità”.

Durante la visita, l’assessore ha ribadito l’impegno della Regione Basilicata per rafforzare i servizi territoriali e ospedalieri, ridurre i tempi di attesa e rendere le cure sempre più vicine alle persone.

“Il nostro obiettivo è costruire una sanità che non lasci indietro nessuno – ha aggiunto -. Una sanità che ascolta, che si rinnova e che mette al centro la persona, prima ancora della malattia”.

Latronico ha evidenziato l’importanza di lavorare in squadra, valorizzando l’impegno quotidiano di tutto il personale sanitario: “Dietro ogni servizio ci sono donne e uomini che credono nel proprio lavoro. È da loro che dobbiamo ripartire, perché il futuro della nostra sanità nasce dal loro esempio”.

-Foto Regione Basilicata-

(ITALPRESS).