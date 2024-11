CAGLIARI (ITALPRESS) – “L’adozione delle Linee Guida di Governo Clinico del Farmaco, attraverso la recente delibera di giunta (46/61 del 6 novembre), è una prima importante risposta al problema della disponibilità dei farmaci innovativi ammessi a rimborso che secondo l’ultimo rapporto IQVIA si attestano sul 4% in Sardegna contro il 50% della media nazionale”. Lo annuncia l’assessore regionale della Sanità, Armando Bartolazzi, intervenuto con una delibera sulla governance farmaceutica che ha dato l’ok alle “Linee guida di governo del Farmaco”, in grado di garantire approvvigionamenti più veloci ed un più rapido accesso alle nuove terapie per i cittadini sardi. La Regione garantirà anche una logistica omogenea e centralizzata della distribuzione dei farmaci alle Aziende Sanitarie del SSR, attraverso l’istituzione dell'”Hub del Farmaco”, sotto la supervisione di Ares Sardegna. L’istituzione di un Hub unico del farmaco consentirà la razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse (logistiche tecnologiche e organizzative) e una maggiore sicurezza nella conservazione, nel controllo e nella movimentazione delle merci; inoltre la definizione e l’adozione di un unico modello operativo semplificherà le procedure acquisitive e gestionali del settore dei beni sanitari (farmaci e DM), nell’ottica dell’efficienza ed efficacia del processo distributivo e quindi anche del contenimento della spesa.

“Il provvedimento definisce le procedure relative all’inserimento automatico dei nuovi farmaci nell’elenco dei farmaci prescrivibili – prosegue Bartolazzi – in conformità con i provvedimenti dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Queste procedure sono cruciali per garantire che i farmaci di nuova approvazione siano prontamente disponibili per la prescrizione ai pazienti. Le Linee guida comprendono sia le attività propedeutiche all’acquisizione dei farmaci di nuova registrazione presso la Centrale Regionale di Committenza, che le attività che portano all’individuazione dei centri prescrittori, ovvero delle strutture sanitarie autorizzate a prescrivere i farmaci inclusi nell’elenco regionale. La procedura delineata garantirà più velocità, più disponibilità, più risparmio e più appropriatezza: sarà definito un elenco di farmaci di efficacia comprovata, che tutte le aziende del Servizio sanitario regionale potranno adottare, sulla base di un orientamento clinico che valorizza in primis le evidenze scientifiche. L’elenco di principi attivi farmacologici sarà classificato secondo la nomenclatura ATC (Anatomica terapeutica chimica), che consente una categorizzazione razionale e uniforme dei farmaci. L’elenco sarà soggetto ad aggiornamenti mensili da parte del Servizio qualità dei servizi e governo clinico presso la Direzione generale della Sanità” conclude.

