Un bus prende fuoco, paura all’interno di un deposito Atp di Nuoro

CAGLIARI (ITALPRESS) Paura all’interno di un deposito ATP di Nuoro, dove un bus elettrico della compagnia ha improvvisamente preso fuoco. La squadra 1A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro con il supporto di un autobotte è subito intervenuta all’interno del deposito, dove hanno trovato il mezzo avvolto dalle fiamme presumibilmente per un malfunzionamento di natura elettrica.

Gli operatori hanno provveduto all’estinzione delle fiamme che si stavano propagando velocemente anche alla vegetazione circostante mettendo in pericolo alcune abitazioni soprastanti. Il sito è stato quindi messo in sicurezza e ora si proseguirà con gli accertamenti.

-Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).