Sardegna meridionale, Mit “Completati i lavori sulla statale 195 Sulcitana in tempi record”

ROMA (ITALPRESS) – “Su espressa richiesta del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini, Anas ha completato prima del previsto i lavori di riqualificazione del tracciato dell’ex strada consortile di collegamento tra il nuovo e il vecchio tracciato della strada statale 195 “Sulcitana”, nel territorio comunale di Capoterra. L’intervento è di circa 800 mila euro per rifare l’asfalto”. Lo rende noto il Mit.

L’operazione in uno dei punti più delicati della viabilità dell’area metropolitana di Cagliari. Salvini ha espresso “soddisfazione per un intervento atteso da tempo e più volte segnalato anche negli ultimi anni, inserito nel più ampio quadro di riqualificazione della SS 195, storicamente una delle arterie più trafficate e congestionate della Sardegna meridionale, soprattutto nei collegamenti tra Cagliari, Capoterra e il Sulcis”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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