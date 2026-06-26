Vasto incendio in un’attività di autodemolizione a Sestu, si indaga sulle cause

CAGLIARI (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti questa notte nel comune di Sestu per un incendio sviluppatosi all’interno di un’attività di autodemolizione. Sul posto due squadre operative provenienti dalla sede centrale del Comando, supportate da due autobotti.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato per circoscrivere le fiamme, impedendone la propagazione alle strutture e alle aree limitrofe. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del sito si sono protratte per diverse ore. Non si segnalano persone coinvolte. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a determinare le cause che hanno originato l’evento.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).