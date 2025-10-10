Barcolana, Fedriga e Bini: “Lo stand ‘Io sono Fvg’ promuove il territorio”

TRIESTE (ITALPRESS) – “La presenza della Regione alla Barcolana vuole essere occasione per promuovere, attraverso il marchio ‘Io sono Fvg’, l’immagine del territorio e la qualità delle sue produzioni, in uno degli eventi più importanti e partecipati del Friuli Venezia Giulia”. Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha partecipato, assieme all’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, all’inaugurazione dello stand “Io sono Fvg” allestito in piazza Unità d’Italia in occasione della Barcolana.

Al suo interno trovano spazio un’area per piccoli eventi, l’esposizione del merchandising “Io sono Fvg”, un’area vip e un’area degustazione aperta al pubblico. “Visto il successo dell’anno scorso – ha commentato l’assessore Bini – non potevamo che replicare questa elegante struttura dove accogliere le eccellenze del nostro territorio. La più grande e partecipata regata al mondo, che attira ogni anno a Trieste centinaia di migliaia di persone, è una vetrina imprescindibile per far conoscere il Friuli Venezia Giulia”.

Nell’occasione è stata inaugurata anche l’imbarcazione Solaris, un 64 piedi istituzionale marchiato “Io sono Fvg” ormeggiato sulle Rive che parteciperà domenica alla regata.

