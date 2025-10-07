Banca Ifis nuovo Official Bank Partner della Lega Serie B

ROMA (ITALPRESS) – La Lega Serie B annuncia l’ingresso di Banca Ifis come Official Bank Partner della Serie BKT. “Il nuovo accordo rappresenta un importante tassello nella strategia della Lega di rafforzare il legame con aziende capaci di condividere una visione di sviluppo sostenibile, valorizzazione del territorio e inclusione sociale. Attraverso questa partnership, Banca Ifis rafforza il proprio posizionamento nel mondo del calcio italiano, portando su tutti i campi del campionato cadetto italiano il brand Ifis sport. Lanciato nel 2025, Ifis sport è il brand della nuova divisione di Banca Ifis dedicata allo sviluppo di soluzioni finanziarie su misura per l’intero ecosistema sportivo – club, atleti, Federazioni, istituzioni e sponsor – con l’obiettivo di accompagnare la crescita del settore nel lungo periodo”, si legge nella nota odierna.

“La partnership con Banca Ifis si inserisce perfettamente nella nostra missione: rendere la Lega Serie B sempre più competitiva, credibile e vicina ai territori. Siamo orgogliosi di collaborare con una realtà che sposa i nostri valori e che mette a disposizione competenze e soprattutto strumenti finanziari concreti per i nostri club e le loro esigenze di pianificazione economico-finanziaria, nonché di investimenti per lo sviluppo dell’intero movimento”, ha affermato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin.

“Attraverso Ifis sport portiamo il nostro contributo allo sviluppo sostenibile dell’intero ecosistema sportivo e calcistico italiano con le stesse logiche che da oltre 40 anni applichiamo nel nostro ruolo di banca specializzata al fianco delle imprese. Per questo motivo, crediamo che, grazie alla capillarità del campionato sul territorio, alla capacità di penetrazione nelle comunità locali e alla condivisione valoriale, la partnership con la Lega Serie B ci permetta di realizzare con ancora più efficacia la nostra missione”, ha dichiarato invece Raffaele Zingone, chief commercial officer e condirettore generale di Banca Ifis.

