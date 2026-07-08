MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali ha realizzato a giugno una raccolta netta pari a 631 milioni di euro (+105% a/a) per un totale dei primi sei mesi dell’anno di 4,4 miliardi (+47% a/a).

“La raccolta del mese – si legge in una nota – si è distinta non solo per la forza dei volumi, ma soprattutto per l’elevata qualità della sua composizione, con gli Assets under Investment (AUI) che hanno rappresentato il 76% del totale dei flussi con 480 milioni di euro. Da inizio anno, la raccolta negli AUI ha superato 2,1 miliardi di euro, ampiamente in linea con gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2026″.

All’interno degli AUI, le soluzioni gestite hanno continuato a registrare una dinamica particolarmente sostenuta raccogliendo 290 milioni di euro nel mese (+82% a/a) e 1,94 miliardi da inizio anno (+128% a/a), “a conferma della continua richiesta della clientela di soluzioni di investimento ad elevato contenuto consulenziale. Nel periodo si è osservato un rinnovato interesse per i contenitori assicurativi (205 milioni di euro nel mese, 305 milioni da inizio anno), preferiti alle soluzioni assicurative tradizionali, visto il contesto di mercato e dei tassi in cui emergono le maggiori opportunità di diversificazione ed efficienza di questi strumenti nella pianificazione”.

Si è inoltre confermata robusta la domanda di prodotti di casa (contenitori finanziari e fondi) che complessivamente hanno raccolto 95 milioni di euro nel mese e 1,6 miliardi da inizio anno rappresentando questi il 74% della raccolta totale degli AUI.

Per quanto riguarda gli Altri Attivi, la raccolta è stata pari a 151 milioni di euro con un forte flusso nei Conti Amministrati pari a 377 milioni nel mese (2 miliardi da inizio anno) che tiene conto della sottoscrizione per oltre 250 milioni di euro dell’emissione retail di BTP Italia Sì. I deflussi della liquidità tengono conto sia dei citati investimenti e delle scadenze fiscali tipiche del mese.

“Chiudiamo il primo semestre con i migliori dati di raccolta della nostra storia, in crescita di quasi il 50% rispetto allo scorso anno, e con una qualità del mix particolarmente positiva – commenta l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa -. Nonostante un contesto di mercato caratterizzato da volatilità e incertezza, la qualità della nostra offerta e la professionalità dei nostri banker hanno saputo rispondere con efficacia ai bisogni di protezione e valorizzazione dei patrimoni della clientela. Ne è conferma il forte orientamento dei flussi verso gli Assets under Investment, che hanno rappresentato oltre tre quarti della raccolta del mese, con una crescita sostenuta delle soluzioni gestite e una ripresa della componente assicurativa. Continuiamo inoltre a rafforzare la nostra presenza nel mondo degli imprenditori, dove stiamo registrando una crescita significativa grazie a un modello che integra consulenza patrimoniale e competenze specialistiche”.

“Le sinergie con Intermonte stanno accelerando questo percorso e rendendo sempre più concreto il nostro obiettivo di affermarci come la banca degli imprenditori – prosegue Mossa -. In questa direzione si inserisce PMI2Change, l’iniziativa che abbiamo lanciato il 1° luglio a Palazzo Mezzanotte per contribuire a rafforzare il legame tra capitale e imprese e sostenere i percorsi di crescita delle PMI italiane. Un progetto che riflette pienamente la nostra visione e il ruolo che vogliamo svolgere nel sostenere lo sviluppo dell’economia reale e la competitività del Paese. Guardiamo alla seconda parte dell’anno con fiducia e determinazione, forti della qualità della nostra rete, della solidità dei risultati raggiunti e della convinzione di poter conseguire obiettivi importanti”.

– foto ufficio stampa Banca Generali –

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