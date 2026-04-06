Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini

RIMINI (ITALPRESS) – Un ragazzino di 12 anni è stato risucchiato da un bocchettone di aspirazione di una piscina di un albergo in provincia di Rimini. Il dodicenne stava trascorrendo nella struttura un periodo di vacanza, in occasione della Pasqua, insieme alla famiglia. Mentre si trovava in piscina il bocchettone lo avrebbe risucchiato, bloccandolo – secondo le prime ricostruzioni – sul fondo della vasca. Scattati i soccorsi il dodicenne è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti. Sul caso indagano i carabinieri.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

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