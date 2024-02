ROMA (ITALPRESS) – Una straordinaria dimostrazione di forza e determinazione per la nazionale italiana di taekwondo nel prestigioso torneo Austrian Open Taekwondo G1, tenutosi all’Olympiahalle di Innsbruck. Un evento di rilievo che ha segnato un traguardo significativo per gli atleti, con Simone Alessio, nella categoria -80 kg, e Vito Dell’Aquila, nella divisione -63 kg, al centro dell’attenzione. Entrambi, già qualificati per i prossimi Giochi di Parigi 2024, hanno conquistato la medaglia d’oro, raggiungendo la vetta del podio e dimostrando la loro supremazia in questo sport. L’Austrian Open 2024 è stato una testimonianza dell’alto livello dei praticanti italiani di taekwondo. I risultati sono la prova del duro lavoro e dell’impegno delle squadre in campo, con prestazioni notevoli in varie categorie. Detto di Alessio e Dell’Aquila, fra i senior sono arrivati anche 4 bronzi (Elisan Bertagnin, -46 kg; Giada Al Halwani, -57 kg; Natalia D’Angelo, -67 kg; Andrea Conti, -54 kg), oltre a quello di Oleksandr Chumachenko (-74 kg), ucraino che si allena al centro di preparazione olimpica grazie al progetto di solidarietà della Fita. Da segnalare anche il bronzo junior di Matteo De Angelis (+78 kg) e gli ori, fra i cadetti, di Elena Fazio (-44 kg), Clio Sottile (-55 kg) e Angelo Pisanu (-37 kg).

