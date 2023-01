WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Gran finale per la scherma italiana nella prova di Coppa del Mondo Paralimpica di Washington con il successo della squadra di fioretto maschile nell’ultima giornata. In terra statunitense diventano 11 le medaglie della delegazione azzurra nei quattro giorni di gare con tre vittorie, quattro secondi posti e quattro terzi classificati.

Giornata perfetta per il quartetto del fioretto maschile composto da Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini e Michele Massa. La gara degli azzurri è iniziata nel tabellone dei quarti di finale dove sono stati battuti i padroni di casa degli Stati Uniti per 45-18. In semifinale successo per 45-39 contro la Francia che ha regalato l’accesso alla finalissima. L’Italia ha poi affrontato in una finale molto equilibrata la Gran Bretagna, imponendosi per 45-42 e prendendosi la rivincita dopo la sconfitta nella finale dei Campionati Europei di Varsavia dello scorso dicembre.

Settima classificata la squadra di spada femminile. Il terzetto azzurro composto da Alessia Biagini, Sofia Brunati e Rossana Pasquino è stato battuto dalla squadra di Hong Kong con il punteggio di 45-35.

Si conclude così la quattro giorni nella capitale statunitense con tante gioie per l’Italia. Tre le vittorie: fioretto maschile a squadre, Edoardo Giordan nella sciabola cat. A e Matteo Betti nel fioretto cat. A. Quattro medaglie d’argento: due volte Rossana Pasquino nella spada e nella sciabola cat. B, Emanuele Lambertini nel fioretto cat. A e Ionela Andrea Mogos nella sciabola cat. A. Terza piazza e medaglia di bronzo per Matteo Dei Rossi nella sciabola cat. A, Loredana Trigilia nel fioretto cat. A, Emanuele Lambertini e Matteo Dei Rossi nella spada cat. A.

Ottime indicazioni per il coordinatore del settore Dino Meglio e per i CT Simone Vanni (fioretto), Marco Ciari (sciabola) e Francesco Martinelli (spada) in piena fase di qualifica per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

