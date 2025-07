Azerbaigian, al via collaborazione tra Italpress e AnewZ

BAKU (AZERBAIGIAN) (ITALPRESS) - Continua l’espansione all’estero dell’Italpress. A Baku l’agenzia ha siglato un accordo di partnership con AnewZ, televisione All news in inglese dell’Azerbaigian. Oltre al canale televisivo il gruppo possiede anche un’agenzia di stampa multimediale e un portale web di news in inglese aggiornate 24 ore su 24. Alla cerimonia della firma dell’accordo hanno partecipato il direttore responsabile e fondatore dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino, il direttore esecutivo di AnewZ Rufat Hamzayev, il direttore delle News e Innovazione Fikrat Dolukhanov e la partnership manager Rena Jafarova. Da entrambe le parti è stata espressa soddisfazione per un accordo che oltre allo scambio di contenuti video e testuali, prevede anche co-produzioni video e attività comuni nell’ambito della formazione. La cerimonia della firma si è svolta alla presenza dell’ambasciatore italiano a Baku, Luca Di Gianfrancesco. sat/gtr