Aveva in casa 70 kg di cocaina e 170 mila euro, un...

Aveva in casa 70 kg di cocaina e 170 mila euro, un arresto nel Milanese

MILANO (ITALPRESS) - Aveva in casa circa 70 chilogrammi di cocaina, 200 grammi di hashish e oltre 170 mila euro in contanti. È quanto hanno trovato gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano, che hanno arrestato un uomo di 41 anni, di origine albanese, nell'ambito di un'indagine sul traffico di stupefacenti nell'hinterland milanese e nella provincia di Monza. col5/gsl (Fonte video: Polizia di Stato)