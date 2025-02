Autostrade, Allocca “Zero Corruzione è pilastro del piano industriale”

ROMA (ITALPRESS) - "Questo evento si fonda sul manifesto dell'Ocse che promuove Zero Corruzione come diciottesimo obiettivo di sviluppo sostenibile e definisce le dieci azioni per costruire un ecosistema di business che sia più responsabile, resiliente e competitivo, anche grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. Zero Corruzione è uno dei pilastri fondamentali del nostro piano industriale, ma insieme anche altri due zero, che sono Zero Incidenti sul lavoro e Zero Incidenti sulla strada". Lo ha detto Nicola Allocca, Direttore Risk, Business Integrity & Resilience di Autostrade per l'Italia, a margine dello "Zero Corruption Forum”, organizzato da Business at Oecd e Autostrade per l’Italia, con il patrocinio del Ministero al Maxxi di Roma. xi2/trl/mca1