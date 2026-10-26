Autonomia, Mattarella “Riforma del Titolo V punto di equilibrio e valida base”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Sono trascorsi 25 anni dalla riforma del Titolo V che ha ridisegnato il modello e il sistema degli enti territoriali. Una riforma approvata a maggioranza e condizionata dal clima che si determina a ogni fine legislatura, ma i cui principi apparivano condivisi dalla gran parte delle forze politiche. Governi di colore politico differente si sono succeduti impegnandosi ad attuare quella riforma che ha rappresentato il fondamento sul quale le Regioni hanno operato, acquisendo una nuova dimensione anche agli occhi dei loro cittadini. Quella riforma è risultata un punto di equilibrio, una valida base per realizzare un modello nuovo di autonomia regionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Festival delle Regioni, a Firenze. sat/gtr (Fonte video: Quirinale)