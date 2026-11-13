Automotive, Bitonci “300 milioni dal Mimit per la componentistica, opportunità per le imprese venete”

VENEZIA (ITALPRESS) – “I 300 milioni di euro stanziati dal Mimit per i Mini Contratti di sviluppo rappresentano un’importante opportunità per sostenere gli investimenti e accompagnare la trasformazione della filiera automotive, con particolare attenzione alle Pmi della componentistica. È fondamentale mettere le nostre imprese nelle condizioni di innovare, riconvertire le produzioni e mantenere competitività e occupazione”. Lo dichiara Massimo Bitonci, assessore allo Sviluppo Economico del Veneto, commentando l’apertura dal 30 novembre dello sportello promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“I dati dell’ultimo Osservatorio ANFIA, pubblicato il 21 ottobre, evidenziano le difficoltà del settore: nel 2025 la componentistica italiana ha registrato 53,5 miliardi di fatturato, in calo del 3%, e circa 166.800 occupati, con una flessione del 2,3%. La produzione nazionale di autoveicoli è diminuita del 19,9%. Numeri che confermano la necessità di intervenire per sostenere una filiera strategica anche per il sistema manifatturiero veneto”.

“I Mini Contratti di sviluppo finanziano programmi di investimento tra 5 e 20 milioni di euro, con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati fino al 75% delle spese ammissibili. È inoltre possibile presentare progetti congiunti fino a cinque imprese. Risorse che possono sostenere nuovi investimenti produttivi, componentistica, sistemi di propulsione e tecnologie avanzate”.

“Il Veneto deve essere protagonista di questa trasformazione. Le nostre imprese hanno competenze importanti nella meccanica, nella meccatronica e nelle lavorazioni industriali. Dobbiamo valorizzarle e accompagnarle verso le nuove tecnologie, senza disperdere un patrimonio produttivo e occupazionale costruito in decenni di storia manifatturiera. La transizione deve significare più innovazione, nuovi investimenti e lavoro, non deindustrializzazione”, conclude Bitonci.

-Foto Regione Veneto-

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