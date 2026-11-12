‘Shaping Tomorrow’, arriva a Vicenza il Roadshow di BNL BNP Paribas. Goitini “Un tour che è un laboratorio in movimento”

VICENZA (ITALPRESS) – Tre anni di incontri, 14 città, oltre 3.000 ospiti e circa 60 speaker coinvolti. Sono i numeri del Roadshow di BNL BNP Paribas che, con la tappa di Vicenza, conclude il suo percorso 2026, confermandosi un’importante occasione di dialogo tra banca, imprese e territorio.

“Un tour che è un ‘laboratorio in movimento’, diventato un generatore di idee, visioni e progettualità raccontate e condivise con clienti, imprenditori e comunità locali. Siamo sempre più consapevoli del nostro ruolo di partner dell’economia reale come BNL a livello nazionale, cui si aggiunge la forza e l’expertise del gruppo internazionale BNP Paribas – afferma Elena Goitini, Amministratore Delegato BNL e Responsabile BNP Paribas in Italia – Una sinergia potente al servizio della clientela e in particolare delle aziende, per accompagnare le storie di eccellenza imprenditoriale in Italia e nel mondo. Partnership, reti distributive e piattaforme globali come leve strategiche del nostro modello”.

Vicenza rappresenta l’approdo naturale di questo ciclo di incontri, dal titolo “Shaping Tomorrow”, su scenari macroeconomici, innovazione, competitività e internazionalizzazione in un territorio che esprime, infatti, alcune delle eccellenze più riconosciute del Made in Italy e che continua a distinguersi per capacità imprenditoriale, vocazione all’export e forte specializzazione.

Presso la Zambon Health & Quality Factory, Elena Goitini incontra Elena Zambon, Presidente Zambon S.p.A., per un dialogo sull’economia reale e un confronto che unisce locale, nazionale e globale. All’evento – aperto dall’introduzione di Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer della Banca – intervengono Alberto Baban, Presidente Fondazione Nord Est e Gruppo Industriale Perdieci; Simona Costagli, Chief Economist BNL BNP Paribas e Cosimo Lenti, Direttore Territoriale Nord Est della Banca. La Direzione Territoriale Nord Est della Banca, che racchiude Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, opera con oltre 400 banker cui si aggiungono i Wealth Advisory Partner, la rete di consulenza patrimoniale della Banca. Circa 60 i punti di contatto sul territorio, tra filiali e centri specialistici.

Il Nord Est – Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia – genera un Pil di 307 miliardi di euro, circa il 14% di quello italiano. Con 7,1 milioni di abitanti e 3,1 milioni di occupati, le famiglie di quest’area detengono una ricchezza pari a 861 miliardi di euro, il 14,8% del Paese (ultimo dato disponibile 2024). Il Veneto è una delle regioni che pesano di più sul Pil italiano (9,2% pari a 201 miliardi di euro nel 2024, stimati in circa 206 nel 2025).

Per il 2026 è atteso un miglioramento del Pil regionale dello 0,6%, che sarebbe sostenuto da consumi delle famiglie (+0,7%) e investimenti (+1,9%). Il sistema produttivo veneto conta circa 413 mila imprese (dati marzo 2026) e si distingue per il peso dell’industria pari al 27,4% del valore aggiunto regionale, contro il 19% dell’Italia. Da segnalare la crescita dei servizi ad alto contenuto di conoscenza, come finanza, consulenza e software.

La produzione dell’industria manifatturiera regionale nel 2025 è calata dello 0,2% (dopo il -1,4% del 2024) e il fatturato, a prezzi costanti, di quasi il 2%. Dalla seconda metà dell’anno, tuttavia, è iniziata una ripresa che si è rafforzata nel primo trimestre 2026 (+3,4% sullo stesso periodo del 2025), con ordini in aumento sia in Italia sia all’estero. Le imprese venete sono impattate dalle difficoltà della Germania, primo mercato di sbocco della regione, e dall’incertezza geopolitica che per circa il 60% delle imprese industriali condizionerà le scelte strategiche del 2026-27.

Guardando alla dinamica dell’export regionale nel primo semestre di quest’anno, le elaborazioni della Economic Research di BNL BNP Paribas su dati Istat segnalano un ammontare delle vendite all’estero pari a 41,7 miliardi di euro (+4,1% sull’anno precedente), un ritmo vicino alla media nazionale (+4,5%) e ben superiore a quello del Nord Est nel suo complesso (+1,1%). La crescita dell’export del Veneto è molto concentrata. Le vendite di mezzi di trasporto (che rappresentano il 6,2% dell’export regionale) sono raddoppiate, ma il valore è fortemente influenzato dall’andamento della cantieristica navale, che presenta notoriamente ampie oscillazioni. La prima provincia veneta per valore delle merci esportate è Vicenza, con una quota pari al 28% del totale regionale. Nei primi sei mesi del 2026, le vendite vicentine all’estero sono cresciute del 2,3% su base annua. La ricchezza pro-capite netta regionale è pari a 226 mila euro, al di sopra della media italiana ma sotto quella del Nord-Est. Il risparmio risulta in crescita: i depositi delle imprese (55 miliardi), sempre nel II trimestre del 2026, sono aumentati del 4% e quelli delle famiglie (105 miliardi) del 2,1%.

– Foto Ipa Agency –

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